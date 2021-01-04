Во время просмотра новогоднего поздравления Владимира Зеленского вспомнила речь Путина, которую он сделал в 2014 году, объясняя ситуацию в Крыму.

"За женщинами и детьми. Там будем мы. Наши солдаты. Не пред, а за". Помните это феерическое обещание Путина, которое многие восприняли тогда за оговорку? И только украинцы знали, что слова мирового преступника – это чистая правда. Российский хищнический интерес всегда скрывается за промовками о защите женщин и детей. Особенно отвратительным были отсылки к тому, мол дети хотят мира и мы должны это сделать, потому что так хотят они. Упор на мир является тем самым "за женщинами и детьми".

Обратите внимание, что главнокомандующий ни разу не пожелал армии, находящейся на передовой, победы. Мира хотят дети. А победы? Никто? Кто-то хочет ее, движется к ней? Судя по президентской речи, среды украинцев таковых нет. Ведь кто, как не президент во время войны должен вселять надежду на победу?

Взрослый дядя, который взялся захищать этих детей от потери их дома, всячески избегает разговоров о своих взрослых президентских обязанностях, прикрывшись детской наивностью. Никогда не думала, что после всей этого боли, потерь и проявлений благородства, которые мы видели во время этой войны, в Украине появится президент, который по-путински будет прятаться за детьми, избегая честного разговора с народом.