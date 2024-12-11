По заказу РФ жгли авто и здания в Николаевской и Одесской областях: в Украине задержали очередную партию агентов-поджигателей. Фото

В Одесской и Николаевской областях разоблачили трех мужчин, которые по заказу российских спецслужб поджигали автомобили и здания на территории региона. Российские оккупанты дистанционно завербовали их через Telegram-каналы и обещали за диверсии деньги.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в среду, 11 декабря. Один из задержанных поджигал почтовые отделения, другой – авто ВСУ, еще один – трансформаторную подстанцию.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Так, в Одесской области 24-летний мужчина поджег восемь почтовых отделений на прибрежной территории, а также админздания органов местного самоуправления.

Россияне в случае "опасности" гарантировали ему беспрепятственный выезд за границу, а деньги выплачивали на электронный кошелек. Правоохранители задержали подозреваемого во время поджога здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района.

Еще одного российского агента в Одесской области задержали с поличным, когда он поджег служебный внедорожник Вооруженных сил Украины, а затем фиксировал возгорание на камеру мобильного телефона.

Еще один вражеский приспешник поджег трансформаторную подстанцию в Николаеве, питающую целый микрорайон города.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента ГРУ РФ, который шпионил за артиллерийскими позициями ВСУ под Славянском. Фигурантом оказался 39-летний мужчина, которого россияне завербовали через соцсети.

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