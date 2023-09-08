'По требованию Минюста': Лисовый объяснил, почему в МОН приказали писать 'Российская Федерация' с заглавной буквы

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, почему МОН выпустил приказ о написании названия "Российская Федерация" с заглавной буквы в документе, который касается образования украинских детей за рубежом. По его словам, это требование нормопроектирования.

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Об этом Лисовой написал на своей странице в Facebook. "Что такое Россия и кто такие россияне, мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих собратьев. Буквально с нуля", – отметил министр.

Он подчеркнул, что правописание "РФ" с большой буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы приказ МОН, который определяет особенности обучения украинских школьников, которые находятся за рубежом.

"А именно – создаем условия для уменьшения нагрузки на маленьких украинцев, которые находятся за границей и обязаны посещать там местные школы. Разрешаем изучение только украиноведческого компонента во вновь дистанционных классах. […] p.s. Украина однозначно победит. Не только в документах, и не только врага внешнего", – резюмировал Лисовой.

В марте 2022 года известный украинский филолог, педагог, исследователь и популяризатор родного языка Александр Авраменко посоветовал украинцам писать слова "россия", "путин" и "московия" с маленькой буквы. Также он настоятельно рекомендовал использовать новое правило, аргументируя это тем, что все вышеперечисленные значения синонимами фашизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лисовой заявил, что преподавать в школах на русском языке или проводить отдельные его уроки – это не об интересах государства и украинского народа. Существовать русский может в пределах высшего филологического образования и желательно в другой стране.

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