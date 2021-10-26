По программе Зеленского полностью отремонтировали 75-километровую трассу Нежин-Прилуки. Видео

В Черниговской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дорожники отремонтировали 75-километровый участок Нежин-Прилуки в составе трассы Р-67. Дорога отремонтирована впервые за 50 лет со времен ее создания.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Черниговской области.

"Реализован проект по ремонту участка Нежин-Прилуки протяженностью 75 километров. От перекрестка с дорогой М-02 в районе села Сруб до перекрестка с дорогой Н-07 вблизи села Заезд. По состоянию на октябрь 2021 года ремонт практически завершен, идет оформление документов для ввода отремонтированной дороги в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

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В ходе ремонта дорожники устроили новое усиленное дорожное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали 7 мостов, уже нанесли разметку и установили новые знаки. В населенных пунктах - установили освещение и видеокамеры.

Кроме того, между селами Талалаевка и Хвылевка Нежинского района обустраивается вторая в области WIM-площадка для автоматического взвешивания грузовиков в движении, что позволит уберечь новую дорогу от разрушения.

В 2022 году планируется обновление других участков трассы Р-67: Чернигов - Нежин, от Прилук до Полтавской области.

Автодорога Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин сочетает между собой международные автодороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-02 Кипти-Глухов-Бачевск, М-03 Киев-Харьков-Довжанский и национальную Н-07 Киев- Сумы-Юнаковка. Является кратчайшим выходом из центральной Украины (Полтава, Кропивницкий, Днепр) в направлении стран Балтии через КПП "Новые Яриловичи". Обеспечивает связь между Черниговской и Полтавской областями. Соединяет ряд административных центров - областного и районных.

Напомним, в 2021 году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине будет отремонтировано и построено в общей сложности 6500 км дорог.