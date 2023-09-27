'По крупицам собирал историю Крыма': умер историк и писатель Олекса Гайворонский

Историк, литератор, телеведущий и автор публикаций о историческом и культурном наследии Крыма, Олекса Гайворонский ушел из жизни после длительной борьбы с болезнью. Он был известен в Украине и за рубежом как специалист по истории Крыма времен существования там крымскотатарского государства.

Об этом сообщила редакция Crimean Tatars в Facebook. После аннексии Крыма Россией в 2014 году Олекса Гайворонский решил остаться в своем родном Бахчисарае, но продолжил считать себя гражданином Украины.

"После продолжительной болезни умер известный историк, писатель, великий друг крымскотатарского народа Олекса Гайворонский. Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями", – говорится в сообщении.

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Олекса Гайворонский был признанным экспертом в Украине и за границей в области истории Крыма в период существования Крымского ханства, что сделало его известным как авторитетным специалистом в этой области.

Свою историческую карьеру Олекса Гайворонский начал в 1996 году в Бахчисарайском культурном заповеднике после завершения университетской учебы. Он трудился на протяжении 15 лет в Ханском дворце в Бахчисарае.

"Будучи музейным работником, я был не столько исследователем академического типа, сколько популяризатором истории. То есть своей задачей я считал доступно рассказывать людям, что такое Крымское ханство, что это была за цивилизация, в чем ценность ее памятников для исторического достояния Украины и Европы в целом", – рассказывал Гайворонский в одном из интервью.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году, Олекса Гайворонский решил остаться в своем родном Бахчисарае. Он пояснял, что продолжает считать себя гражданином Украины и остается в Крыму из-за сложных исторических причин, называя себя "пленником обстоятельств".

В 2016 году Олекса Гайворонский представил одну из своих книг, названную "Страна Крым. Очерки о памятниках истории Крымского ханата", на Форуме издателей во Львове.

Олекса Гайворонский также является автором двухтомника с названием "Повелители двух материков," в котором рассматривается история Крыма с XV по XVIII века.

Олекса Гайворонский также занимался созданием сценариев для различных фильмов исследовал биографии исторических личностей для сценариев. Он создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хидыр-деде" и исследовал биографии Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" и Бекира Чобан-Заде для фильма "Путь джигита".

В январе 2017 года историк удалил все свои страницы в соцсетях, оставив в своем Facebook ссылку на электронную почту, ставшую его единственным средством связи.

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