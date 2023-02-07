По какому принципу выдают повестки мужчинам в Украине и почему это происходит на улицах: разъяснение

Из-за введенного военного положения, которое вместе с мобилизацией будет продлено еще на 90 дней после 19 февраля, военнообязанным украинцам продолжают вручать повестки. В последнее время это делают даже на улице, вызывают в военкомат иногда и тех, кто освобожден от призыва.

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OBOZREVATEL рассказывает, как компетентные лица объясняют, по какому принципу в стране выдают повестки. А также почему работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выписывают их в общественных местах и на улице.

В Украине ужесточили мобилизацию?

С января 2023 года ТЦК в регионах ужесточили меры по выдаче повесток мужчинам – их не только заносят домой, но и выдают во многих публичных местах. Саму мобилизацию не усиливали, она, как отмечает военное руководство государства, продолжается по плану и без так называемых ее волн.

В конце месяца президент Владимир Зеленский поручил создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий. Поэтому военное руководство объяснило, кого отправляют на передовую без учебы, и почему мобилизуют ограниченно пригодных мужчин.

По словам министра обороны Алексея Резникова, ТЦК получили задачу от руководства мобилизовать определенное количество людей: какое именно – засекречено. Поэтому повестки выдают всем мужчинам призывного возраста, "которых считают живыми и здоровыми".

"Они видят, что, например, на учете до вторжения было такое-то количество людей в регионах, но многие переехали. Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы – где бы вы не находились – должны пойти и стать на воинский учет. Не все это делают", – подчеркнул глава Минобороны.

Кто и как может выдавать повестки в Украине?

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК), а также командиры воинских частей. Первые проводят выдачу повесток с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц – предпринимателей.

Уведомление о явке граждан на приписку производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4 к закону.

Так, повестку могут вручать:

– соответствующие органы местного самоуправления;

– руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности, – своим работникам и студентам;

– владельцы домов лицам, проживающим там;

– непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Согласно ч. 3 ст. 22 упомянутого закона, во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК), или в определенные командирами воинских частей (военнообязанные и резервисты СБУ – по вызову руководителей органов, в которых они состоят на воинском учете, военнообязанные и резервисты Службы внешней разведки – по вызову руководителей соответствующих подразделений СВР, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – по вызову руководителей управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты).

Повестка должна быть вручена военнообязанному лично, однако нигде не указано, где именно или что она не может быть вручена на блокпостах, на улицах, в общественных местах.

Кому выдают повестки на улицах?

Сотрудники ТЦК и работающие с ними полицейские прежде всего выдают повестки всем мужчинам, которые выглядят на возраст 18-60 лет и пригодными к службе по здоровью.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого-здорового, ему дается повестка и он обязан явиться в ТЦК. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен прийти, показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения" или "У меня четверо детей". Хорошо, но приди и покажи это все", – подчеркнул Резников.

До этого начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что ныне в Украине на военную службу призывают также ограниченно пригодных. Речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, незначительными и умеренными нарушениями функций организма, однако они могут быть мобилизованы и служить, к примеру, на определенных должностях при воинских частях обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выдают несколько видов повесток. О том, что они предусматривают и как наказывают за неявку в военкомат, читайте в материале по ссылке.

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