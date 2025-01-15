По каким причинам ТЦК подают в розыск военнообязанных: появилось подробное объяснение

Работники ТЦК во время военного положения и мобилизации в Украине занимаются розыском мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые нарушают правила военного учета и уклоняются от выполнения своих обязанностей. Такие меры инициируются ТЦК и СП не с целью уголовного преследования, а для обеспечения явки нарушителей в районные ТЦК.

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Об этом говорится в объяснении юристов. Розыск производится для составления протокола об административном правонарушении и наложении штрафа согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В каких условиях лица могут быть привлечены к ответственности:

не состоят на военном учете по месту регистрации;

не состоят на учете на предприятии или месте обучения;

игнорируют повестку, врученную лично, по почте или через работодателя;

отказываются от прохождения ВЛК;

не уточнили военно-учетные данные;

уклоняются от взятия на военный учет;

уклоняются от мобилизации.

В случае выявления нарушения ТЦК обращается в полицию для административного задержания лица и доставляют его в районный ТЦК. Там составляют протокол о нарушении и налагают штраф. В случае отсутствия оснований для отсрочки нарушителя могут направить на ВЛК с последующим призывом в службу.

Находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы предприятиями, а мужчинам, находящимся за границей, отказывают в оформлении паспортов. Розыск прекращается только после вынесения постановления об административной ответственности и при условии личного присутствия военнообязанного из-за того, что законодательство не предусматривает дистанционного решения этого вопроса.

Напомним, при невыполнении требований сотрудников полиции или представителей ТЦК относительно правил мобилизации, граждане могут быть задержаны сроком до трех часов, в случае применения физического воздействия, продолжительность задержания может быть продлена до трех суток.

Как сообщал OBOZ.UA, руководители украинских предприятий смогут перебронировать своих работников в течение 72 часов после 28 февраля 2025 года. Это можно будет сделать с помощью приложения Действие. Такая возможность будет только при условии, если предприятие получило критичность по новым критериям.

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