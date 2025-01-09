После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко

Руководители украинских предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов после 28 февраля 2025 года. Это можно будет сделать с помощью приложения Дия.

Видео дня

Такое заявление в своем Telegram обнародовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко. Парламентарий заявил, что Минэкономики предоставит 72 часов работодателям возобновить бронирование собственных работников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

"У меня есть вопрос о механизме перебронирования, который меня смущает. То есть будет ли возможность это сделать до 28 февраля?" – отмечает он.

Нардеп добавляет, что после 28 февраля руководители предприятия будут "иметь возможность перебронировать своих работников" в течение 72 часов с помощью портала Дия.

"Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, в случае если это будет после 28 февраля. О чем, как вы видите, написано в ответе", — указал народный депутат.

Также политик отмечает, что это будет возможно только при условии, что предприятие получило критичность по новым критериям.

Накануне, 8 января, стало известно о том, что после 28 февраля часть военнообязанных, имеющих бронь от мобилизации, подпадут под призыв в Силы обороны Украины. ТЦК будут иметь полное право мобилизовать таких работников в ряды Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря бронировать работников можно только через Дия. Обновление статуса критичности предприятия необходимо завершить до 28 февраля, в противном случае переходный период бронирования истечет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!