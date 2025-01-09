УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко

Анна Павлова
Общество
2 минуты
708
После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко

Руководители украинских предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов после 28 февраля 2025 года. Это можно будет сделать с помощью приложения Дия.

Видео дня

Такое заявление в своем Telegram обнародовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко. Парламентарий заявил, что Минэкономики предоставит 72 часов работодателям возобновить бронирование собственных работников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко
После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко
После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко
После 28 февраля у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников, – нардеп Федиенко

"У меня есть вопрос о механизме перебронирования, который меня смущает. То есть будет ли возможность это сделать до 28 февраля?" – отмечает он.

Нардеп добавляет, что после 28 февраля руководители предприятия будут "иметь возможность перебронировать своих работников" в течение 72 часов с помощью портала Дия.

"Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, в случае если это будет после 28 февраля. О чем, как вы видите, написано в ответе", — указал народный депутат.

Также политик отмечает, что это будет возможно только при условии, что предприятие получило критичность по новым критериям.

Накануне, 8 января, стало известно о том, что после 28 февраля часть военнообязанных, имеющих бронь от мобилизации, подпадут под призыв в Силы обороны Украины. ТЦК будут иметь полное право мобилизовать таких работников в ряды Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря бронировать работников можно только через Дия. Обновление статуса критичности предприятия необходимо завершить до 28 февраля, в противном случае переходный период бронирования истечет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!