"Плыви, красавец": в Кривом Роге спасли лебедя из замерзшего водоема. Видео и фото

Орнитолог Анатолий Сальник и неравнодушные граждане спасли лебедя, который оказался в замерзшем водоеме в Кривом Роге. Птицу перевезли в Красивское водохранилище, где вода не замерзает даже при -20 градусах благодаря сбросам с очистных сооружений.

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Спасение пернатого произошло 20 февраля, а соответствующее видео появилось в Facebook-группе "Природа Криворожья". Лебедя "эвакуировали" на автомобиле в безопасное для него место.

"Плыви, красавец", — сказал орнитолог, когда отпускал птицу.

По словам орнитолога, из-за переменчивой температуры лед таял днем, а ночью снова замерзал, заставляя лебедя примерзать к поверхности водоема. Чтобы избежать травм, его осторожно транспортировали в место, где он сможет спокойно зимовать.

Красивское водохранилище стало новым домом для пернатого, где теперь ему составят бакланы, утки и мартины. Да и с питанием здесь проблем не будет. По словам Сальника, теплая вода позволяет даже зимой для процветания фитофлоры.

Спасательная операция прошла успешно благодаря небезразличным жителям города.

22 февраля орнитолог посетил Красивское водохранилище, куда выпустили лебедя. Он рассказал, что рядом с с. Садовое большой участок водохранилища не замерзает в самые сильные морозы. Сейчас там сотни уток, зол, бакланов, гусей и несколько десятков лебедей, среди которых и птица, спасена из ледовой ловушки.

Орнитолог отвез птицам зерна, в частности пшеницы и кукурузы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января вблизи села Домашев Луцкого района работники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" увидели два "ключа" серых журавлей (Grus grus). Такая встреча смутила орнитологов, ведь журавли – перелетные птицы. Заметить их в зимний период над Украиной – редкий случай

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