'Плохих детей не бывает': Фонд Рината Ахметова уже 10 лет поддерживает детский дом семейного типа

Лидия – мать-воспитательница киевского детского дома семейного типа. Фонд Рината Ахметова 10 лет постоянно помогает этой большой и дружной семье в рамках проекта "Сиротство – нет!", который является частью программы "Ринат Ахметов – Детям".

Видео дня

Сначала это была помощь продуктам питания, со временем поддержка расширилась. Семья Лидии активно участвует во всех инициативах Фонда. Дети с восхищением читают Telegram-канал "Твоя суперсила", где находят вдохновляющие истории и полезные советы, постоянно получают поздравления и новогодние подарки. В этом году семья приняла участие в ярком новогоднем мероприятии в Киеве, организованном в рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям".

"Я искренне благодарна Фонду за помощь, за эмоции и подарки, за добрые сердца. Вы даете детям надежду и веру в лучшее будущее", – говорит женщина.

Путь в дом семейного типа начался для Лидии в 2007 году. Сегодня, более 15 лет спустя, она воспитала 22 детей – двух родных сыновей и 20 приемных детей. Этот большой дом – не только жилье, но и пространство любви и тепла. Лидия регулярно приобщается к вебинарам, которые Фонд проводит для приемных родителей, делится своим опытом.

"Дети – это дело моей жизни. Я вижу, как они вырастают, создают собственные семьи. Это мое вдохновение. Говорят, гены решают все. Но я не согласна. Я считаю, что плохих детей не бывает: любовь и забота могут изменить судьбу любого ребенка", – говорит женщина.

Смотрите видео с участием Лидии на YouTube-канале Фонда.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. "Ринат Ахметов - Детям". Помощь, которая дарит завтра.