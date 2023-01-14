Суд - это долго. В п*зду толерантность - лично я поверю в что-то похожее на справедливость, когда прочитаю в новостях о том, что в условной Аргентине нашли голову стешина-пегова-коца, а в еб*льнике у них были рубли.

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И это не призыв к убийству, не-а. Это просто мысли о настоящей справедливости, которая, как мне кажется, должна восторжествовать. (Боже упаси, никаких призывов)

Просто если я вдруг увижу как тело витязевой жрут свиньи, то... То я буду радоваться как ребёнок и вновь пообещаю Санте вести себя ну очень хорошо. Ибо если чудеса существуют, то, думаю, что возможно кто-то неизвестный (например, олень Санты) вытолкнет ту же скобееву из окна, она вдруг осознает, что так и не научилась летать, сдохнет и...

Не надо никаких ни судов, ни поисков всех этих мразей по миру, ни слушаний, ничего. Поэтому нам с вами даже после войны придётся действовать и заканчивать войну после капитуляции рф. Ибо кроме нас никому нах*й не нужно + некому будет искать это все й*бло.

Так делал Израиль, так будем делать мы. И да, не смотря на то, что местами Израиль перегибал и ошибался по этой части, именно ликвидация военных преступников сделала спецслужбам этой страны имя - в мире каждая собака знает, что Моссад достанет везде и любого.

Ракетчики, летчики, пропагандисты, наводчики ракет из вычислительных центров, командиры всех частей, которые стреляли по Мариуполю - всех их нам придётся с вами найти и наказать.

Наказать так, чтобы мрази дрались за то, чтобы первому сдаться в Гаагу, а не сдохнуть непонятно где и не жить до конца дней своих в бегах.

Поэтому у меня для всех работников роспропаганды плохие новости. Мы вас не пожалеем и найдём везде.

Украинский бизнес Харькова уже плотно работает над всеми, кто уничтожал Салтовку. Мариупольские коммерсы и бизнесмены из Волновахи тоже. Про Николаев и Одессу я вообще молчу. Киев, Херсон также работают.

А есть ещё Буча и прочие города, где вы, шакалы, оправдывали убийства украинцев армией рф. И делали вы это не под давлением, ибо вас заставили и т д. Это просто работа для вас - вы просто хотели денег, хотя прекрасно знали, что несете откровенную х*йню.

Морали нет. Пропагандистам рф привет. Шоу начинается.

Конец.

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