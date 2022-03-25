Пленный российский оккупант признался, что готов убивать даже своих. Видео

Российские оккупанты безжалостно убивают мирных украинцев. А попадая в плен, они готовы убивать даже своих сослуживцев, лишь бы спасти собственную жизнь.

Одного такого беспринципного оккупанта взяли в плен бойцы Сил обороны Украины. Фрагмент его допроса опубликовал экс-нардеп Борислав Береза в своем Telegram.

"Просто посмотрите. Он готов убивать своих, лишь бы выжить. Он животное. И мне не понятно для чего ему жить, если у него нет ни морали, ни базовых ценностей, ни принципов. Чему он научить свое потомство? Что останется после него? Что он принесёт в мир? Типичный гражданин РФ. Желудок с рефлексами. Тьфу..." - подписал видео Береза.

Видео дня

На видео российского оккупанта украинские воины спрашивают, готов ли он "перейти на сторону Украины" и расстрелять кого-то из других пленных, чтобы выжить. Он, не колеблясь, несколько раз отвечает, что готов.

На уточняющий вопрос, кого привести для расстрела - русского или чеченца - оккупант отвечает: "Любого".

Такая подлость поразила даже украинских воинов, за месяц насмотревшихся на то, на что способны российские оккупанты. Заметно, что они не ожидали, что проверка, устроенная пленнику, будет иметь такой результат.

"Слушайте, а ведь он реально готов убивать своих", - говорят между собой украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове бойцы "Азова" взяли в плен российских оккупантов.

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