'Ну как оно, в Украине?' В Харькове бойцы 'Азова' взяли в плен российских оккупантов. Видео

В Харькове бойцы полка "Азов" пленили немалую группу российских оккупантов. Сообщается также о том, что враг понес серьезные потери.

Детали боя в "Азове" пообещали обнародовать завтра, 26 марта. Сегодня же показали первое короткое видео с пленными.

"Куча русаков в плену, еще больше уже в аду! Место встречи - Харьков, сегодня. Ждите полное видео и подробности завтра. PS С людьми в рашке уже беда. Пригнали даже "днр"-цев", - прокомментировал видео боец "Азова Максим Жорин.

На видео около 5-6 раздетых оккупантов погрузили в кузов пикапа. "Азовец", снимающий процесс подготовки пленных к перевозке, интересуется у них, как оно – в Украине.

Видео дня

Ответа не получает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Азов" уничтожил в Мариуполе 4 российских танка, БТРа и много пехоты. Кроме того, бойцы полка захватили в плен чеченца: тот обратился к своим соотечественникам и призывал к джихаду против России.

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