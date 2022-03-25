Тростянец на Сумщине начали 'зачищать' от оккупантов: мэр показал видео с пленными россиянами

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Украинские воины продолжают освобождать от российских оккупантов Сумщину. Так, зачистка от оккупантов началась в ранее оккупированном россиянами Тростянце.

Защитники Сумщины также захватили в плен россиян. Об этом сообщил мэр города Юрий Бова.

"Тростянец освобождают от оккупантов!" – написал он на своей странице в Facebook в 18:15 25 марта.

Мэр Тростянца также показал короткое видео, которое доказывает: украинские воины действительно вошли в город.

Видео дня

Они также захватили в плен группу российских оккупантов. На видео видно по меньшей мере 4 попавших в плен и очень напуганных россиян.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты захватили Тростянец в Сумской области еще 4 марта. Первое, что сделали "освободители" – "освободили" от товаров и денег местные магазины и начали терроризировать местных медиков, угрожая им расстрелом.

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