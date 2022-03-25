Тростянец на Сумщине начали "зачищать" от оккупантов: мэр показал видео с пленными россиянами
Украинские воины продолжают освобождать от российских оккупантов Сумщину. Так, зачистка от оккупантов началась в ранее оккупированном россиянами Тростянце.
Защитники Сумщины также захватили в плен россиян. Об этом сообщил мэр города Юрий Бова.
"Тростянец освобождают от оккупантов!" – написал он на своей странице в Facebook в 18:15 25 марта.
Мэр Тростянца также показал короткое видео, которое доказывает: украинские воины действительно вошли в город.
Они также захватили в плен группу российских оккупантов. На видео видно по меньшей мере 4 попавших в плен и очень напуганных россиян.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты захватили Тростянец в Сумской области еще 4 марта. Первое, что сделали "освободители" – "освободили" от товаров и денег местные магазины и начали терроризировать местных медиков, угрожая им расстрелом.
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