Читаю комментарии о заместительнице Гарбарука и ее платье.

Понятно, что проблемы стиля и этикета – это всеобщее "пороблено" наше общество. Милитарно-криминальная культура с ее мобилизационным рывком не требовала от рядового человека понимания цветовой гаммы.

Однако называть человека "эскортницей" или советовать в комментариях какие-либо действия относительно женщины просто из-за одежды - дно.

UPD: Здесь некоторые восприняли пост как оправдание такого стиля. Нет. И во втором абзаце объяснил, что незнание этикета проблема. Однако еще больше меня неприятно поразило морализаторское лобби с комментариями в стиле карикатурных бабушек под подъездом. Так и хочется спросить: "А судьи кто?"

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