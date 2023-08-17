Планировал жениться после войны: в боях на Херсонщине погиб молодой воин, успевший спасти побратимов. Фото

Освобождая от врага Херсонщину, в боях погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ривне. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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О потере сообщили в отдельном отряде специального назначения "Любарт" Сил специальных операций, где он служил. Прощание с Героем состоится 17 августа в его родном городе, отметили в Риненском городском совете (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Роман Кужель родился в Ривне. После окончания 25-й школы учился на повара и одновременно работал на строительстве и станции техобслуживания авто. У него были золотые руки, в которых работа "просто горела". Очень любил автомобили, рыбалку и общаться с друзьями.

"Он был особенным ребенком. Чрезвычайно нежный, любящий, сочувствующий. У него было много друзей, которых всегда поддерживал. Умел выслушать, успокоить, разрадовать. Рома помогал мне, часто делал сюрпризы – любил удивлять, дарить подарки. Он был просто необыкновенный", – рассказала мама Героя Оксана.

Когда началась полномасштабная война, Роман помогал в укрытии родной школы, затем стал членом ДФТГ, а потом вместе с другими ребятами подписал контракт с ВСУ.

"А кто как не я? Если я не пойду воевать сегодня, завтра вы все будете менять паспорта на российские", – говорил молодой защитник.

Воин понимал за что именно воюет, сознавал всю ответственность, но в то же время имел свои планы, мечтал и ждал возвращения домой. По словам матери, Роман очень любил своего младшего брата, всегда с уважением относился к отчиму. А еще сделал предложение любимой – планировал жениться после окончания войны.

"Был чрезвычайно доволен службой, любил оружие, мог часами рассказывать о нем, о прицелах, особенностях... Оно было для него как девушка..." – вспомнила Оксана.

К сожалению, 7 августа 2023 года в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области 21-летний солдат "Любарта" Роман Кужель погиб.

"Командир звонил, сказал, что мой сын спас жизнь многим ребятам, а сам положил свою... Он – Герой", – отметила мама защитника.

Прощание с "Вороном" состоится 17 августа в 10:00 на площади Независимости в Ривне. Похоронят Героя на кладбище "Новое".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб 28-летний военнослужащий ВСУ Игнат Тарасюк из Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась возле села Казачьи Лагеря на Херсонщине.

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