'Был прекрасным сыном и любящим мужем': в боях за Украину погиб защитник с Прикарпатья. Фото

Отстаивая независимость Украины в боях с российскими оккупантами, погиб 28-летний военнослужащий ВСУ Игнат Тарасюк из Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась на Херсонщине.

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Защитник не дожил три дня до своего 28-летия. О потере сообщил городской голова Надворной Зиновий Андриевич (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Лучшие сыновья Украины становятся ангелами... Они покидают родной дом, родителей и идут защищать страну. Именно таким смелым патриотом своей Родины был наш Герой – солдат Тарасюк Игнат Игоревич. Но, к сожалению, иногда наши воины света отдают самое ценное – собственную жизнь, чтобы родные и близкие могли жить в мирном государстве", – написал он.

Игнат Тарасюк, 16.08.1995 года рождения, был родом из Надворной. Он погиб в бою за Украину 13 августа 2023 года. Это произошло возле села Казачьи Лагери Олешковской громады на Херсонщине.

Родные и знакомые вспоминают Игната как мужественного, сильного, доброго человека, всегда готового прийти на помощь. Он был хорошим другом, надежным военным товарищем, замечательным сыном, любящим мужем и отцом, прекрасным человеком.

К сожалению, война унесла жизнь того, кто еще мог так много успеть и реализовать, воплотить мечты и внести вклад в светлое будущее родной страны. Дома защитника не дождались мама, жена и дети.

"Склоняю голову в уважении к подвигу нашего Героя, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери. Не забудем, не простим... Вечная память нашему Герою! Навеки 27…" – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области простились с 34-летним защитником Игорем Мозговым, который погиб в боях за Украину. Мужественный воин в свое время прошел через ад иловайского котла.

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