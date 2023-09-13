'Планировал работать там над книгой': Тимоти Снайдер показал, как выглядит разбомбленная россиянами Одесса. Фото

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал, что он собирался работать над своей новой книгой о свободе в Одессе. Он намеревался писать ее, отдыхая в ресторане "Sabaneev", однако заведение было разрушено в результате российского обстрела.

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В него россияне попали во время массированной ракетной атаки на центр Одессы 23 июля. Об этом Снайдер написал в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также были повреждены Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и шесть домов.

"И это была лишь одна атака из многих", – подчеркнул Снайдер.

Он добавил, что большинство российских атак на этот портовый город, как и на весь юг Украины, были направлены на то, чтобы помешать экспорту украинских продуктов питания. Россияне таким образом хотят повысить цены на продукты по всему миру и заставить многих людей голодать.

Напомним, что оккупанты ежедневно атакуют южные регионы Украины дронами и ракетами с тех пор, как РФ вышла из зерновой сделки. Таким образом Москва хочет добиться выполнения ее условий, после чего обещает вернуться к реализации соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тимоти Снайдер посетил столицу Украины Киев. В ходе визита он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

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