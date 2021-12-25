Не могу этим не поделиться.

Потому что сегодня почти дословно то же самое подслушала на улице (женщина говорила по телефону):

- Да вот - сходила в Печерский военкомат... Нет, не встала...

-----

- Да там непонятно, они сами не знают.

и т.д. (подробности опускаю)

Видео дня

И зашевелилось во мне подозрение, дорогие сестры и подруги, что кто-то пришлый надеялся нас спровоцировать этим инфовбросом на совершенно другую реакцию - если не конкретно на манифестации под лозунгами "укрАинские женщины против укрАинской военщины", то на какую-то другую версию "бабьего бунда" а-ля "ни один танк не должен выйти из казармы"(с), на которой кто-то собирался неслабо хайпонуть...

Неплохо все-таки, что они нас не знают. Пусть и дальше верят в то, что нас Ленин создал))