Плакало даже небо: в Никополе провели в последний путь погибшего в боях за Украину Александра Билоглазова. Фото

В Никополе Днепропетровской области простились с погибшим Героем Александром Белоглазовым. Он погиб 21 марта 2023 во время выполнения боевого задания в Луганской области.

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Об этом сообщает местное издание "Наше місто". Ему было всего 53 года.

"Еще один никополец отдал свою жизнь за победу Украины в войне против российского агрессора", – говорится в сообщении.

Родившийся в 1970 году Александр Белоглазов сделал осознанный выбор встать на защиту Украины от российских захватчиков и вступил на службу в качестве сержанта в 54-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных Сил Украины.

Он погиб 21 марта 2023 года, выполняя боевое задание на Луганщине. 28 марта его близкие, друзья, коллеги и местные жители провели его на последний путь и прощались с павшим воином.

"Низко склоняем головы перед светлой памятью воина, отдавшего свою жизнь за нашу победу в этом жестком противостоянии агрессору. Вечная Слава Герою!", – говорится в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Волынской области провели в последний путь украинского героя Василия Збудовского. Мужчина погиб 22 марта в боях с российскими оккупантами на Харьковщине.

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