Декілька тижнів назад, перебуваючи в Лос Анжелесі, я зробив черговий експеримент зі скачуванням піратки з українського торент сайту. Через три дні отримав листа від провайдера в якому йшлось про наступне. "Нами було виявлено завантаження файлів із забороненого сайту. Перевірте, будь ласка, ваші підключення, можливо це зробили не ви. У випадку повторного використання піратського сайту, ваш акаунт буде заблоковано назавжди".

Нагадаю, два роки назад під час такого ж експерименту, таке попередження я отримав від ФБР. З ними ми порозумілись. Тож до чого я... Зупинити піратство та охороняти авторські права і інтелектуальну власність можна одним підписом на антипіратському законі.... було б бажання наверху.

Але знову все за нас вирішать американці. Чому? Все просто. Мейджери найближчі роки будуть заробляти не в кінотеатрах, а на онлайн платформах. Звісно, що з першого дня прем‘єри у нас будуть виходити піратки,і тепер вже в full HD. Мейджери будуть губити сотні тисяч доларів, а то і мільони на території України та СНД...

Звісно, піде лоббі в Вашингтон. Адміністрація з Вашингтону почне тиснути в тому ж числі на український уряд, розібратись з цим врешті решт, а причин натиснути багато... тому потихеньку чік чік і ми почнемо отримувати листи від провайдерів.... Фантазія? Поживем, побачимо.

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