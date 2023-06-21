PIN-UP Ukraine отрицает получение комиссий за платежи в Дия

Лицензионное онлайн-казино PIN-UP Ukraine опровергает недостоверную информацию в публикациях некоторых СМИ о заработке на комиссиях по платежам, проведенным через единый портал государственных услуг и приложение "Дия".

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PIN-UP Ukraine заявляет, что информация, распространенная некоторыми СМИ, о заработке на комиссиях за платежи, проведенные через единый портал государственных услуг и приложение "Дия", недостоверна и спекулятивна. Казино PIN-UP Украина никогда не получало и не получает никакого дохода от государственного предприятия.

ООО "Укр Гейм Технолоджи", являющегося единственным организатором азартных игр под логотипом PIN-UP в Украине и имеющее соответствующую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет, выданную Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей 21.04.2021 года, тщательно придерживается норм и законов, регулирующих индустрию онлайн-гемблинга и ведет деятельность исключительно в рамках лицензии, руководствуется принципами честности, прозрачности и открытости во всех аспектах своей деятельности. По итогам первого квартала 2023 года компания направила в бюджет Украины 524,7 млн гривен налогов и 23,4 млн гривен лицензионного сбора.

PIN-UP Ukraine призывает СМИ проверять информацию перед ее публикацией и заранее обращаться в пресс-службу компании с необходимыми запросами во избежание распространения недостоверных заявлений и спекуляций, которые могут дискредитировать компанию. Вместе с тем компания оставляет за собой право обращения в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.