Пила за россиян: экс-ведущая Ковальчук оказалась среди организаторов митинга против отключений света в Кременчуге. Видео

В митинге против отключений света в Кременчуге на Полтавщине, который прошел 19 июля, заметили российский след. Его организатором оказалась известная любительница российского диктатора Владимира Путина и бессмертного полка, экс-ведущая телеканала СТБ Алла Ковальчук.

Видео дня

Как сообщило местное издание "Телеграф", участники акции жаловались, что в городе несправедливо распределяют электроэнергию на микрорайоны. Они вышли на пешеходный переход и перекрыли движение по проспекту Свободы и на улице Переяславской на 2,5 часа.

Как оказалось, подстрекала местных жителей к протесту Алла Ковальчук, которая раньше была ведущей кулинарного конкурса и собственного блога на Ютубе, а затем стала распространять в сети нарративы российской пропаганды. В частности, в 2017 году она выложила видео, где показывала, как пьет за Путина и россиян, а также издевается над Гимном Украины.

"В России сейчас уже Новый год. А мы по старой привычке должны встретить Новый год с россиянами. Не будем менять традиции. Давайте за россиян выпьем", – заявляла Ковальчук на видео.

После чего журналистка, смеясь, выполнила несколько строчек из гимна Украины. Поведение Ковальчук вызвало крайнее возмущение среди пользователей социальной сети Facebook.

Теперь же Ковальчук в своем Facebook выложила обращение к кременчужанам.

"Хватит уже сидеть без света. Давайте будем что-то делать, потому что если мы не изменим свое состояние, то наша верхушка это менять не будет", – призвала экс-ведущая.

"Полтавская область – это наиболее критическая. И не потому, что разбомбили, а потому, что что-то сломалось. Деньги берут, деньги имеют, зарплату получают – пусть отвечают", – щебетала любительница "русского мира" на чистом украинском языке.

Примечательно, что видео с митинга в Кременчуге "растянули" все российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы. Причем они взяли именно те, которые были сняты не журналистами, а Ковальчук и подобными "активистками". На это обратила внимание в Facebook пользовательница Ирина Митрофанова.

"Видео с митинга таскают все запоребриковые помойки. Не со СМИ, а видосики, снятые этими "тетями один народ". Такие же тети работают наводчиками. Так что русский след в этой акции на лицо. Вот она морда русского мира. Видео с призывом к митингу в первом комменте", – написала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– "Укрэнерго" планирует привлечь до 6 млрд долларов инвестиций для создания новой системы электрогенерации в Украине. Она будет содержать газотурбинные установки, системы накопления энергии и объекты солнечной и ветровой генерации. Это должно повысить устойчивость и гибкость украинской энергосистемы.

– В "Укрэнерго" сообщили, что с 20 июля в Украине будет возможность вообще не применять графики отключений с 02:00 до 05:00. В остальное время отключения должны производиться без применения светло-серых зон графиков.

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