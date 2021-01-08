Есть такой человек – Александр Ткаченко, министр культуры. Он повторил темники дешевых блогеров о том, что моя информация о контрабанде вакцины – это происки северного соседа. Ткаченко даже показалось странным, что я не прорекламировал российскую вакцину.

Прочитав этот бред, я сразу набрал упомянутого государственного деятеля – и спросил, все ли с ним нормально, нет ли жара, видений или галлюцинаций. К моему удивлению, Ткаченко сознался, что знает о тайном вакцинировании, ему это подтвердили сразу несколько людей, но свою публикацию в телеграмм-канале он снимать не будет.

Двуличность как элемент "государственного" мышления. И аморальность. Им плевать на людей, избирателей, на собственную совесть и репутацию, только лишь бы прикрыть задницу людям, с которыми судьба случайно свела во власти.

В принципе, на человеческом языке это называется ПОДОНСТВОМ.

Вспомнился 1997 год, когда Кравченко с Кучмой забирали у меня газету "Киевские ведомости". Тогда Ткаченко пригласил меня в прямой эфир с министром внутренних дел, но Крава прогнозируемо не приехал. И Ткаченко отказался проводить эфир со мной, мол, не по-журналистки. Дима Чекалкин уже рвался набить Ткачу морду, но я остановил, подумав, что поведение ведущего – это обычная человеческая слабость. Но я ошибся: тогда это тоже было ПОДОНСТВО.

- Алло, это - прачечная?

- Нет, это ху...чечная. Министерство культуры.

П.С. Неуважаемые господа из партии власти. Чиновники и депутаты вакцинироваться сегодня не имеют никакого морального права. Потому что вы провалили вакцинирование обычных людей, врачей, пенсионеров, других украинцев, попавших в группу риска. И подумали только о себе, любимых. Поэтому каждый чиновник, который тайно укололся Pfizer – аморальный преступник. Бизнесмены, купившие за 3000 евро вакцину – просто соучастники, а вы – преступники.

Знаю очень многих, кто укололся. О них знает вся элита, вся власть знает, но морозятся. Поручают расследовать, пишут отписки...

Так вот, господа, я даю вам еще несколько дней. И если не будет честной реакции власти, то я удивлю вас еще больше.

Как говорится, "продолжение следует".