Є така людина – Олександр Ткаченко, міністр культури. Він повторив темники дешевих блогерів про те, що моя інформація про контрабанду вакцини – це підступи північного сусіда. Ткаченкові навіть здалося дивним, що я не прорекламував російську вакцину.

Прочитавши цю маячню, я відразу набрав згаданого державного діяча – і запитав, чи все з ним нормально, чи немає лихоманки, видінь або галюцинацій. На мій подив, Ткаченко зізнався, що знає про таємну вакцинацію, йому це підтвердили відразу кілька людей, але свою публікацію в телеграм-каналі він знімати не буде.

Лукавість як елемент "державного" мислення. І аморальність. Їм плювати на людей, виборців, на власну совість і репутацію, аби тільки прикрити дупу людям, з якими доля випадково звела у владі.

В принципі, людською мовою це називається НЕГІДНИЦТВОМ.

Згадався 1997 рік, коли КравченкО з Кучмою забирали у мене газету "Київські відомості". Тоді Ткаченко запросив мене у прямий ефір з міністром внутрішніх справ, але Крава прогнозовано не приїхав. І Ткаченко відмовився проводити ефір зі мною, мовляв, не по-журналістки. Діма Чекалкін вже рвався натовкти Ткачу пику, але я зупинив, подумавши, що поведінка ведучого – це звичайна людська слабкість. Але я помилився: тоді це теж було НЕГІДНИЦТВО.

- Алло, це – пральня?

- Ні, це ху...яльня. Міністерство культури.

П.С. Нешановні панове з партії влади. Чиновники і депутати вакцинуватися сьогодні не мають жодного морального права. Тому що ви провалили вакцинування звичайних людей, лікарів, пенсіонерів, інших українців, які потрапили в групи ризику. І подумали тільки про себе, улюблених. Тому кожен чиновник, який таємно вколовся Pfizer – аморальний злочинець. Бізнесмени, які купили за 3000 євро вакцину – просто співучасники, а ви – злочинці.

Знаю дуже багатьох, хто вколовся. Про них знає вся еліта, вся влада знає, але морозяться. Доручають розслідувати, пишуть відписки...

Так ось, панове, я даю вам ще кілька днів. І якщо не буде чесної реакції влади, то я здивую вас ще більше.

Як то кажуть, "далі буде".