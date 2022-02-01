Петр Порошенко поздравил супругу с днем рождения. Видео

Пятый президент Украины Петр Порошенко во второй раз за день поздравил свою жену – Марину Порошенко с днем рождения. Ей сегодня исполняется 60 лет.

Лидер партии "Европейская Солидарность" подарил любимой огромный букет белых роз. Соответствующее видео с поздравлением Петр Порошенко разместил в своем Telegram.

Политик признался, что это уже второй букет цветов, первый он подарил 1 февраля в двенадцать ночи.

"Хочу поблагодарить тебя за каждый день с уже почти 38 лет нашей совместной жизни. Каждый день наполнен наслаждением. Каждый день наполнен счастьем. И мне это счастье даешь ты. Ты очень мудрая, очень умная, очень красивая, очень женственная. Ты даешь энергию двигаться. Ты никогда не сомневаешься в нашей победе, и рядом с тобой никому в голову не придет любое сомнение в победе.

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Очень важно, когда ты рядом, преодолевать какие-либо препятствия и невзгоды. Ибо ты своей любовью и мудростью делаешь наши действия гораздо эффективнее и сильнее. У меня есть многое, что тебе сказать, но просто я хочу тебе сказать, что я тебя очень люблю. Ты – большая молодец", — сказал Петр Порошенко.

Марина Порошенко ответила, что все благодаря ему и он ее очень вдохновляет. "Ты даешь смысл моей жизни. Жизни нашей семьи.

Ты – наша опора. И только вместе мы можем действительно делать все те добрые дела, которых у нас еще очень много впереди", - отметила она.

"Знаете, что я хочу пожелать всем украинцам? Вот от всей души. Во-первых, у нас это с Мариной все по-честному. И все это знают, и никто не сомневается в родственных качествах нашей семьи. И я каждому из вас от всей души хочу пожелать такой любви, как у нас с Мариной. Каждому пожелать такой семьи, как у нас с Мариной. Если у вас будет хотя бы это, это будет означать, что вы счастливы, чтобы вокруг вас не происходило. Искренне желаю этого! А повезет ли найти такую как Марина? Мне повезло", - подытожил Петр Порошенко.