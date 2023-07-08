Пес Патрон попал под ракетный обстрел на Харьковщине: все подробности

Самый популярный пес Украины Патрон, работающий сапером в ГСЧС, попал под ракетный обстрел на Харьковщине. Это произошло месяц назад.

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Пока с животным все хорошо, оно находится в безопасности. Сообщение об этом появилось на странице Патрона в Instagram 2 июля 2023 года.

“Очень эффективно отработали снова на Харьковщине вблизи Балаклеи. Вы знаете, что этот город до сих пор испытывает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что это мои управляемо собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще 9 были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что позже на странице уточнили, что обстрелы произошли еще месяц назад.

"Сейчас со мной все хорошо. Я в селе под Черниговом", – добавил пес Патрон.

Напомним, ранее Патрон оказался в больнице. Животное пришлось госпитализировать для планового осмотра и сдачи анализов, поскольку его деятельность, связанная с опасными газами и веществами, может серьезно навредить здоровью.

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