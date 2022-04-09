Мені б хотілось говорити з вами не тільки про війну.

Але все, про що я зараз можу говорити, так чи інакше з нею пов‘язано!

Собаку знайшли 29 березня бійці 72ої бригади в Ірпені. Вона була в замкненій хаті. Хата побита від обстрілів. На столі лежали її документи. Це різеншнауцер, 6 років, звуть за документами Баварія.

Собаку з оперативним черговим 72-ої бригади (це наш Тоха) у розбитому будинку зняли журналісти Reuters і Deutsche Welle, відео розійшлися соцмережами. Фото собаки українського фотокора Гліба Гаранича почали перепощувати у твіттері і Фейсбуці. Дісталося навіть США.

Видео дня

Хлопці привезли собаку на наш волонтерсткий штаб. Вона переночувала. Далі волонтерка бекофісу нашого волонтерського штабу Оля Веретільник вирішила взяти додому Баварію. На третій день Олі подзвонила власниця собаки Тетяна, бо побачила фото собаки в соцмережах. Вона з сім’єю зараз в Рівненській області. Там велика родина, четверо дітей.

Виявилося, собаку насправді називають Зара.

Її евакуювати просто не встигли, бо тікали від обстрілів всімох в одній машині з Ірпеня. Зара просто не помістилася. Родина попросила подбати про собаку сусідського охоронця. Але його побили тварі, які хотіли забратися у хату. Чоловік тепер у лікарні, і за собакою ніхто не доглядав. Вона сама, замкнена у хаті провела пару тижнів, їла те, що могла знайти. Добре, що за пару днів до війни купили 6 кг корму і він стояв у відкритому місці.

Тепер Оля передала Баварію волонтерами, які якраз завезли до Києва гуманітарку і поверталися до Рівного. Собака поїхала до своєї родини. І от надвечір кинули фото возз’єднання.

Господарі Зари подякували нам, що перетримали в себе і віддали собаку. Заїдуть до штабу за собачими (мені більше подобається слово "собачачими") документами, які ми забули передати їм.

Дякую усім, хто долучився до цього хеппі-енду!

Я не ставою у цьому дописі реквізити, але ви вмієте прогорнути стрічку!