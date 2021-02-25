Врач из Киева, первым получивший прививку: остановить COVID-19 можно только массовой вакцинацией

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко, который одним из первых вакцинировался от коронавируса в Киеве, без колебаний принял решение об иммунизации.

Он работает в отделении, где лечат именно пациентов с COVID-19 и где все медики контактируют с большим количеством таких больных. Осенью доктор сам переболел коронавирусом, поэтому понимает всю опасность данного заболевания. Алексей Куценко в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо, и надеется, что станет примером для других украинцев, которые опасаются вакцинации.

"Я чувствую себя хорошо, как и до вакцинации. Я ждал, когда будет вакцинация. Передо мной не стоял вопрос вакцинироваться или не вакцинироваться, ведь каждый день вижу столько горя и трагедий. Представляете, как это говорить родным, что их отец или мать, сын или дочь умерли. У нас были случаи, когда отец с сыном заболели и умерли. Я просто не могу передать, что чувствует врач, когда такое говорит людям, которые с надеждой ждут. Те, кто не видел этих ужасов, просто не понимают сложности всей ситуации", – сказал медик.

Сейчас, отметил Куценко, вирус "помолодел", то есть начал поражать тех, кто не принадлежит к группе риска. Поэтому врач убежден, что остановить COVID-19 можно только путем массовой вакцинации населения.

"Мы же уже год занимаемся лечением пациентов с коронавирусом. Мы ежедневно видим человеческое горе, человеческие трагедии. Первый случай, который у нас был в реанимации, это 20 марта (2020 года. – Ред.), а первый летальный случай – 6 апреля (2020 года. – Ред.). Сначала были единичные госпитализации, а потом это нарастало. У нас летом умер пациент, которому было 28 лет. Кроме того, я читал публикации из зарубежных источников, там тоже сообщают, что сейчас увеличилось количество больных среди детей, беременных, лиц, которые не были в группе риска", – прокомментировал Куценко.

Сам медик уже переболел COVID-19 осенью 2020 года, следовательно имел сформированный иммунитет, но сделав тест методом ИФА, узнал, что показатели упали, и это только добавило уверенности в необходимости вакцинации. Также он уточнил, что документально подтвердил свое согласие.

"Я болел в ноябре в легкой форме. Иммунитет сформировался. Впоследствии я делал тест ИФА на иммуноглобулины G, они резко упали. Относительно вакцинации, то все добровольно. Документально я подписал согласие на прививку, это специальная форма с указанием паспортных данных, а информацию о прививке занесли в компьютер. Относительно того, почему именно эта вакцина, то сейчас она единственная доступная в Украине. Хотя я не совсем в группе риска, но работаю в отделении реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных, и у меня возраст 57 лет. А возраст тех, кто умирает от коронавируса "помолодел". Итак, с вакцинацией я не думаю, что прогадал", – рассказал врач.

Прокомментировал он и увеличение количества больных, которое сейчас больше всего наблюдается в западных областях, однако такая ситуация не исключена и в Киеве.

"Недавно врачи еще радовались, потому что действительно было снижение количества больных, у нас в отделении находилось 3-5 человек, а сейчас все кровати забиты. Вот за вчерашний день поступило к нам 38 пациентов. Это много. В некоторых областях имеем сегодня новую вспышку заболеваемости", – добавил Алексей Куценко.

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