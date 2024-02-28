Первый уникальный кейс: в Польше обсудили стратегию Mariupol Reborn

В Варшаве при поддержке Унии метрополий польских состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя. Среди главных тем – экономическое послевоенное возрождение города, создание рабочих мест и сохранение общины, готовой возвращаться на освобожденные от врага территории.

Построение экономической модели города является одним из главных направлений плана Mariupol Reborn. Это первый подобный опыт в Украине. Ведь к разработке видения привлекли более 30 экспертов европейских городов.

В ходе воркшопа были сформированы три рабочих группы по направлениям – промышленность и индустрия; транспортное сообщение, логистика и развитие порта; knowledge-хаб – сектор, отвечающий за развитие науки и инноваций. Обсудили пути развития всех трех направлений, факторы, влияющие на это и возможные проекты.

"Мы провели 15 встреч с мариупольцами по возрождению города. Их запрос таков: жилье, сохранность и рабочие места с достойной оплатой. Именно поэтому мы занимаемся разработкой экономического видения Мариуполя. Ведь именно она ответит на вопрос, где и кем смогут работать мариупольцы. 2024 планируем посвятить именно подготовке к возрождению нашего города", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Разрабатывается план восстановления в расчете на воплощение до 2040 года. Финализированное видение открыто для обсуждения с экспертами и мариупольцами. В частности, к ее формированию приобщается и украинский бизнес.

"Бизнесы Рината Ахметова всегда были одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компании, принадлежащие к холдингам "Метинвест" и SCM, играли решающую роль в экономике Мариуполя. Если говорить на языке цифр, за последние 10 лет – это около 1 млрд гривен инвестиций в город. В том числе в восстановление после разрушения домов, школ, социальной инфраструктуры после российских обстрелов 2014 года. И мы продолжим это делать после деоккупации Мариуполя. Мы видим экономику возрожденного города "зеленой" и мультиотраслевой", – объясняет директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития общин "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков.

Участники ворк-шопа отмечают, что главной задачей является именно возвращение мариупольцев в город после деоккупации. Поэтому важно обеспечить людям рабочие места и уровень жизни. И над этим нужно работать уже сейчас, чтобы как можно скорее возродить Мариуполь, когда он будет уволен.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.