'Первый случай за 10 лет': Цуцкиридзе рассказал, как поймали серийного убийцу в Киеве

В Украине к пожизненному заключению приговорили гражданина Узбекистана, убившего 11 человек. Как отметил первый заместитель председателя – начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, этот серийный убийца в столице – первый случай за 10 лет. Большинство убийств бытовые, более 99% раскрываются сразу. Об этом сообщает "УНИАН".

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Отмечается, что среди жертв серийного убийцы мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность, душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых.

Как сообщил Максим Цуцкиридзе, в Киеве подобный случай серийных убийств — первый за десять лет, и это большая редкость. "Подавляющее число расследуемых следователями полиции убийств — бытовые: бывают на слуху очень редко, но работа по ним продолжается ежедневно и приносит свои результаты. Показатель раскрытия умышленных убийств всегда был стабильно высоким, а в 2024 году вообще побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности", – отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация — с нанесением тяжких телесных повреждений, причиняющих смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев. Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе, и благодаря новейшим технологиям, позволяющим устанавливать злоумышленников в считанные часы.

Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.

Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе психиатрической. Следователи полиции объявили фигуранту о подозрении по одиннадцати статьям уголовного кодекса, в результате чего его приговорили к пожизненному заключению.

"Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением — несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами — разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. ради безопасности наших граждан", - подчеркнул Максим Цуцкиридзе.