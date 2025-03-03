Первый день Великого поста: какие традиции Чистого понедельника
В понедельник, 3 марта, у православных христиан начинается важный период года – Великий пост. Первый его день называется Чистый понедельник.
Что нужно делать в этот день, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем о традициях и запретах Чистого понедельника, а также об ограничениях, которые он с собой несет.
Название Чистый понедельник возникло из-за символического смысла этого дня. После недели веселых гуляний на Масленицу в первый день поста важно очистить мысли и настроиться на семь недель воздержания от любых излишеств. Чтобы помочь себе с этим, стоит устроить уборку в доме, очистить свою квартиру. Также в Чистый понедельник люди ходили в баню, чтобы позаботиться про свое тело.
Традиции Чистого понедельника
Итак, первая традиция этого дня – это наведение порядка в своем жизненном пространстве, в вещах и мыслях. Что для этого можно сделать:
- уберите разбросанные вещи, протрите пыль и помойте пол;
- поменяйте постельное белье;
- постирайте все, что лежит в корзине для грязных вещей;
- если не успели у кого попросить прощения в Прощенное воскресенье, сделайте это сегодня – очистите душу.
Верующие в первый день поста ходят в церковь, чтобы помолиться, исповедоваться и причаститься. Это помогает настроиться на него духовно.
Запреты Чистого понедельника
С этого дня начинают действовать все ограничения в пище, характерные для периода поста. Если совсем коротко, то до Пасхи следует отказаться от мяса и мясных продуктов, а также молока и всего молочного. Даже доедать то, что осталось от Масленицы, уже нельзя. Из питья в Чистый понедельник следует выбирать только воду. Однако эти ограничения не касаются маленьких детей, беременных женщин, стариков и сильно больных людей.
Также можно с этого понедельника попытаться избавиться от вредных привычек. Например, бросить курить или ограничить употребление бранных слов. А еще не стоит злиться, ссориться, сплетничать и злословить.
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