Первый день Великого поста: какие традиции Чистого понедельника

В понедельник, 3 марта, у православных христиан начинается важный период года – Великий пост. Первый его день называется Чистый понедельник.

Видео дня

Что нужно делать в этот день, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем о традициях и запретах Чистого понедельника, а также об ограничениях, которые он с собой несет.

Название Чистый понедельник возникло из-за символического смысла этого дня. После недели веселых гуляний на Масленицу в первый день поста важно очистить мысли и настроиться на семь недель воздержания от любых излишеств. Чтобы помочь себе с этим, стоит устроить уборку в доме, очистить свою квартиру. Также в Чистый понедельник люди ходили в баню, чтобы позаботиться про свое тело.

Традиции Чистого понедельника

Итак, первая традиция этого дня – это наведение порядка в своем жизненном пространстве, в вещах и мыслях. Что для этого можно сделать:

уберите разбросанные вещи, протрите пыль и помойте пол;

поменяйте постельное белье;

постирайте все, что лежит в корзине для грязных вещей;

если не успели у кого попросить прощения в Прощенное воскресенье, сделайте это сегодня – очистите душу.

Верующие в первый день поста ходят в церковь, чтобы помолиться, исповедоваться и причаститься. Это помогает настроиться на него духовно.

Запреты Чистого понедельника

С этого дня начинают действовать все ограничения в пище, характерные для периода поста. Если совсем коротко, то до Пасхи следует отказаться от мяса и мясных продуктов, а также молока и всего молочного. Даже доедать то, что осталось от Масленицы, уже нельзя. Из питья в Чистый понедельник следует выбирать только воду. Однако эти ограничения не касаются маленьких детей, беременных женщин, стариков и сильно больных людей.

Также можно с этого понедельника попытаться избавиться от вредных привычек. Например, бросить курить или ограничить употребление бранных слов. А еще не стоит злиться, ссориться, сплетничать и злословить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечают 3 марта в Украине и мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.