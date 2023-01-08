Пройшло перше богослужіння УКРАЇНСЬКОЇ церкви УКРАЇНСЬКОЮ мовою в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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Пошанувавши і належно оцінивши цю визначену подію мусимо й надалі діяти послідовно, фахово та у правовому полі щодо справи повернення Лаври УКРАЇНСЬКІЙ Державі та народу.

Завдання СВІТОГЛЯДНІ.

Нагадаю, що наша команда "Рідної країни" вже більше 10 років реалізує в Києво-Печерській лаврі просвітницькі проекти задля повернення Українського світу на територію цієї національної святині.

В 2014 році ми встановили пам‘ятний знак Тарасу Шевченку на місці, де він малював знамениту Мазепинську Церкву Всіх Святих;

згодом створили громадський оргкомітет із нашими литовським друзями та розпочали відновлювати надгробок Костянтину Острозькому;

активізували процес відбудови Онуфріївської вежі, де запланували створення музею будівничому Лаври Гетьману Івану Мазепі…

Отож, нині Держава мусить якнайшвидше завершити ці проекти, щоб повернути правдиву історію і справжніх героїв до Києво-Печерської лаври.

Завдання ПРАВОВІ.

Після повернення Верхньої Лаври українській державі та народу, актуальним залишається і питання статусу Нижньої Лаври, де за рішенням Уряду Азарова повністю порядкує сумновідомий отець Павло (так званий Паша-Мерседес). Тут після роботи урядової комісії, яка повинна перевірити законність будівельного самобуду московськими попами та дотримання законодавства в експлуатації 79 історичних, культурних та господарських будівель, що були передані чоловічому монастирю УПЦ МП в безоплатне користування, виникнуть правові підстави і для кримінальних справ і для державницьких рішень.

Завдання НАГАЛЬНІ.

Доки триває процес визначення подальшого статусу Нижньої Лаври, вкрай важливо навести лад із так званими церковними екскурсоводами, які досі пропагують небилиці та міфи "руського міра."Екскурсії на всій території Лаври, в тому числі у Нижній Лаврі, мають право проводити лише фахівці Заповідника або ліцензовані екскурсоводи.

Не менш актуальним залишається й питання призначення фахового і патріотичного керівництва Національного заповідника, а не грамотоносного від фаната Путіна Паші Мерседського.

Отож, робота по поверненню УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ і НАРОДУ Києво-Печерської лаври повинна продовжитися вже від сьогодні!

П.С. І не забуваємо також про Почаївську і Святогірську лаври та десятки монастирів, які продовжують бути територіями "руського мІра" в НЕЗАЛЕЖНІЙ Державі - УКРАЇНІ.