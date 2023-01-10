Переселенцы в Николаевской области получили обогреватели от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям, вынужденно покинувшим родные дома. Речь идет не только о гуманитарных наборах, но и обогревателях, чтобы поддержать людей в период зимних морозов. На днях еще одна партия приборов поступила в Николаевскую область.

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Около сотни таких обогревателей были переданы в Николаевскую область для внутренне перемещенных лиц, на данный момент проживающих в общежитиях и центрах компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передано 1000 таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.