Переселенцы в Днепре получили новую партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Мариуполя получили очередную партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова. На этот раз приборы поступили в одно из общежитий в Днепре.

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С начала полномасштабной войны Фонд передал тысячу обогревателей. Все они передавались украинцам, которых государство-агрессор лишило жилья или создало условия, когда быть там, где раньше, стало невозможным.

Сейчас люди находятся в "местах компактного проживания внутриперемещенных лиц" - общежитиях, модульных городках и т.д.

Обогреватели от Фонда получили переселенцы, которые теперь живут в Одесской, Ровенской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Доставка обогревателей происходила в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.