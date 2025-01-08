Переселенцы из Луганской области в Харькове получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Для переселенцев из Луганской области, живущих в Харькове, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы.

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Гуманитарная помощь предназначена для ВПЛ из Луганской области уязвимых категорий, а именно:

– пенсионеров, которым больше 60 лет,

– людей, обладающих инвалидностью.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.