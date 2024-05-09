Переселенцы из Луганщины в Богдановке получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В городе Богдановка на Днепропетровщине нашло убежище многие переселенцы из Луганской области. Фонд Рината Ахметова отправил для них наборы с продуктами первой необходимости. Чтобы получить помощь, нужно обратиться в местный хаб Луганской областной военной администрации.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.