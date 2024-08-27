Переселенцы из Бахмутского общества в Полтаве получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, которые эвакуировались из Бахмутского громады в Полтаву, продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Получить помощь можно в полтавском хабе С Бахмутом в сердце.

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В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.