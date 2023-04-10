Переселенцы из Бахмута получили гумпомощь от Фонда Рината Ахметова

В Константиновке и Славянске продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута.

Видео дня

Гуманитарная помощь оказывается всем незащищенным категориям людей, выехавших из этого города. Города-крепости, за который идут упорные бои.

В составе продуктовых наборов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 196 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".