Переселенцам из Селидовской и Авдеевской громад в Каменском отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Каменское на Днепропетровщине отправлено почти 2 тысячи наборов с самыми необходимыми пищевыми продуктами. Они предназначены для вынужденных переселенцев из Селидовской и Авдеевской территориальных громад. Выдачи будут осуществляться в хабах этих громад в Каменском.

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Продукты смогут получить все ВПЛ из Селидовской громады и самые незащищенные категории переселенцев из Авдеевской громады (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, родители-одиночки, малообеспеченные семьи).

Каждый набор содержит продукты длительного хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.