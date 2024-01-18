Переселенцам из Бахмута в Днепре передали 2 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

До полномасштабного вторжения России Бахмут находился в списке городов устойчивого развития. Сегодня там практически нет мирных жителей. Но гуманитарные хабы, объединяющие бахмутян, работают по всей Украине. К одному из них – "С Бахмутом в сердце. Днепр" – Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов.

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В каждом наборе наиболее востребованные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Этой помощи ждут, для многих вынужденных переселенцев это жизненно необходимая поддержка.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.