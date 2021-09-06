Переселенка из Луганска возмутилась, что в обменнике у нее не приняли рубли с Крымом, и вызвала скандал. Фото и видео

Переселенка из Луганска Дарина Воскресенская пожаловалась, что в украинском банке ей не поменяли российские рубли, на которых был изображен временно оккупированный Крым. На критику женщина отреагировала, послав всех людей, "которые пишут гадости", "гулять лесом".

Соответствующие видео Воскресенская опубликовала на своей странице в Instagram в формате сторис. Отметим, что украинка занимается перманентным макияжем в Киеве и большинство постов в ее аккаунте посвящены работе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Воскресенская, рассказывая подписчикам об инциденте в банке, показала российские деньги. Она отметила: у нее приняли все купюры, кроме тех, где изображен Крым. Женщина сказала, что не понимает, почему так произошло.

Видео дня

По ее словам, сотрудница финучреждения якобы также не знает, в чем причина. Мол, кассир посмеялась и сослалась на правила.

В понедельник, 6 сентября, блогер вновь прокомментировала свое видео. Она рассказала, что ролик распространили по пабликах и теперь ей пишут недовольные пользователи.

Кроме того, в сети нашли старые фотографии женщины. На одной из них в геолокации указано "Донецк, Россия". Еще на одном снимке Воскресенская позировала в военной форме.

"Сейчас боты начинают писать мне плохие комментарии", – пожаловалась блогер, подчеркнув, что никого обидеть не хотела.

Женщина спросила, почему у нее нет права "рассказывать о вещах, с которыми столкнулась".

"Да, я родом из Луганска. Да, у нас на данный момент там ходит другая валюта. Не потому, что это мы выбрали, а потому, что там на данный момент так. И уважаемые мои дорогие люди, которые сейчас пишут гадости – гуляйте лесом, вот и все", – заявила она.

Воскресенская добавила, что "всех любит" и что "черный пиар – тоже пиар".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала украинская блогерша Анна Бондаренко. Она назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Женщину возмутило, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.