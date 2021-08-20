Блогерша из Киева назвала бредом репетиции военного парада: из-за этого весь город стоит. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Книга жалоб
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Украинка назвала бредом парад ВСУ

Украинская блогерша Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Ее возмутило, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.

Соответствующие видео Бондаренко опубликовала в своем аккаунте в Instagram (iambondarenkoo) в формате сторис в пятницу, 20 августа. Вероятно, после пристального внимания со стороны неравнодушных украинцев девушка вечером того же дня закрыла свою страницу в соцсети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео с возмущениями блогерша сняла в автомобиле. Она сказала, что машина просто стоит на месте, и показала пробку.

Видео дня
Девушка попала в пробку и записала ролик с возмущениями

"Вот это конечно подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – со смехом заявила она.

Когда Бондаренко вышла из автомобиля, она засняла на телефон военную технику.

"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках... Просто бред", – сказала девушка.

Парад она назвала бредом

Отметим, что на своих страницах в социальных сетях блогерша часто публикует фото и видео того, как гоняет на мотоцикле по городу. Среди ее контента также немало откровенных снимков.

Блогерша закрыла аккаунт
Анна Бондаренко
Бондаренко часто показывает, как катается на байке
Публикует блогерша и откровенные кадры
Блогерша из Киева Анна Бондаренко
Кадр из видео Бондаренко в TikTok

Украинская блогерша Аня Бондаренко

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Крещатике 20 августа проходила вторая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Движение транспорта в центре города было снова перекрыто.

Еще одна репетиция пройдет 22 августа, а само шествие – 24 августа.

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