Блогерша из Киева назвала бредом репетиции военного парада: из-за этого весь город стоит. Видео

Украинская блогерша Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Ее возмутило, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.

Соответствующие видео Бондаренко опубликовала в своем аккаунте в Instagram (iambondarenkoo) в формате сторис в пятницу, 20 августа. Вероятно, после пристального внимания со стороны неравнодушных украинцев девушка вечером того же дня закрыла свою страницу в соцсети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео с возмущениями блогерша сняла в автомобиле. Она сказала, что машина просто стоит на месте, и показала пробку.

Видео дня

"Вот это конечно подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – со смехом заявила она.

Когда Бондаренко вышла из автомобиля, она засняла на телефон военную технику.

"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках... Просто бред", – сказала девушка.

Отметим, что на своих страницах в социальных сетях блогерша часто публикует фото и видео того, как гоняет на мотоцикле по городу. Среди ее контента также немало откровенных снимков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Крещатике 20 августа проходила вторая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Движение транспорта в центре города было снова перекрыто.

Еще одна репетиция пройдет 22 августа, а само шествие – 24 августа.