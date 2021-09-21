Передвигается ползком под потолком: в Харькове пенсионерка забила свою квартиру мусором. Фото

В Харькове пенсионерка насобирала в своей квартире гору мусора. Его оказалось настолько много, что ей приходится перемещаться фактически под потолком.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС Харьков". Жилье немного помогли расчистить волонтеры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что женщина проживает на улице Академика Павлова 313, она страдает старческим расстройством.

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"Собирает мусор на улице и несет к себе домой. Вся комната, кухня, ванная и туалет почти до потолка забиты мусором. Передвигается он ползком вдоль потолка через узкие проходы. Там же спит, ест и ходит в туалет", – сказано в сообщении.

Четверо волонтеров сумели за несколько часов расчистить лишь вход в квартиру. Тот мусор, который они вынесли, полностью забил четыре бака во дворе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре женщина устроила свалку на балконе квартиры. Мусора было настолько много, что он вываливался на улицу.