Пенсионерка отдала 32 млн долларов телефонным мошенникам

В Гонконге 90-летняя женщина отдала телефонным мошенникам, которые представились китайскими чиновниками, 32 миллиона долларов.

Злоумышленники притворились сотрудниками органов общественной безопасности Китая и сказали пожилой миллионерше, что ее личные данные якобы были использованы для совершения преступлений на территории материкового Китая, сообщает South China Morning Post.

Мошенники попросили женщину перевести свои средства на банковские счета, которые якобы принадлежали следователям, чтобы те могли проверить происхождение ее имущества.

Инцидент стал самым крупным случаем телефонного мошенничества, зафиксированного в Гонконге. Сообщается, что полицейские арестовали 19-летнего студента по обвинению в причастности к преступлению. Им также удалось заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов – злоумышленникам удалось вывести остальные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине телефонные мошенники обманом заставили онкобольную жительницу Житомира Светлану Бондарчук перевести на чужой счет 8000 гривен. Во время разговора ей показалось, что она узнала голос знакомого.