Пели гимн Украины: в сети показали кадры возвращения украинских пограничников из плена. Видео

В четверг, 16 февраля, во время обмена пленными со страной-агрессором Россией из вражеского плена удалось вернуть сто защитников Украины. Среди них - 29 украинских пограничников.

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Кадры их возвращения показали в сети. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

"29 украинских пограничников наконец-то на родной земле. 16 февраля стал счастливым для 29 бойцов и их семей", – говорится в сообщении.

Вернувшиеся домой защитники защищали Мариуполя и легендарный комбинат "Азовсталь".

По дороге домой они пели гимн Украины. Встретить пограничников приехал и командир Донецкого отряда Валерий Падитель.

В настоящее время все обменянные защитники проходят медицинское освидетельствование, лечение и реабилитацию.

Напомним, Украина в рамках обмена пленными вернула из РФ 100 защитников. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также среди освобожденных из плена есть защитники из Херсонского и Киевского направлений, которые участвовали в боях за Бучу, Херсон и Лиман.

Во время обмена пленными со страной-агрессором Россией украинская сторона отдала коллаборанта из УПЦ Московского патриархата. Речь идет о Николае Звезде – настоителе Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая Лиманской общины.