Блог | Павел Скоропадский о "хороших русских": четыре стадии адаптации в Украине
Последний ГЕТМАН УКРАИНЫ Павел СКОРОПАДСКИЙ о "хороших русских".
Накануне 150-летнего юбилея Гетмана Украины Павла СКОРОПАДСКОГО, который был во главе Украинского Государства в 1918 году, полезно перечитать его размышления о ментальности российских оппозиционеров к большевистскому режиму Ленина, которые мигрировали из Москвы в Киев.
Далее текст на языке оригинала.
"Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного (нині путінського – авт.) раю в Україну…
Після приїзду людина мовчить, спить, пʼє і їсть – це його ПЕРША СТАДІЯ.
ДРУГА – хвалить, переконує, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно – одним словом, рай!
За цей час він встигає побачити декого із раніше прибулих і ось, так тижнів через два, він входить в ТРЕТЮ фазу.
Ще веселий і любʼязний, однак зауважує, що все добре, але ось він їздить на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями нікудишня, чому ж тут тримають таких міських чиновників.
– Так вибачте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж лише усього два місяці як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що ви живі.
– Так то воно так, але все ж – і йде на досить довгий період.
Я вже розумію, що для нього настала вже ЧЕТВЕРТА фаза.
Зазвичай він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці чи де-небудь в театрі. Гарно одягнений, ситий, румʼяний і надзвичайно важливий.
– Знаєте Ви, що я Вас скажу.
Ваша Україна дурниця і не має жодних шансів для існування, безумовно, що все це буде знищено, тому потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців".
Павло СКОРОПАДСЬКИЙ СПОГАДИ. Кінець 1917 – грудень 1918 рр.
(Переклад з російської авт.)
Даний фрагмент спогадів тодішнього Очільника Української Держави будуть корисними:
– для нинішніх захисників булгакових-пушкіних і К., яким дуже подобався наш Київ, наша природа, жінки та їжа, але без українців і України, а в складі "единой и неделимой России";
– для нинішніх прихильників тих російських опозиціонерів, які проти Путіна, але за російський Крим і нейтральну Україну без НАТО та процвітання в ній "великой русской культуры" і утвердження "великого и могучего российского языка".
Тож мусимо й нині памʼятати світоглядний заповіт одного із ідеологів Гетьманату Павла Скоропадського відомого історика і політолога Вʼячеслава ЛИПИНСЬКОГО:
"Ніхто не збудує державу, коли ми її самі не збудуємо і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути".
Памʼятаємо нашу історію!
Вивчаємо наші історичні уроки!