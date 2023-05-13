Последний ГЕТМАН УКРАИНЫ Павел СКОРОПАДСКИЙ о "хороших русских".

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Накануне 150-летнего юбилея Гетмана Украины Павла СКОРОПАДСКОГО, который был во главе Украинского Государства в 1918 году, полезно перечитать его размышления о ментальности российских оппозиционеров к большевистскому режиму Ленина, которые мигрировали из Москвы в Киев.

Далее текст на языке оригинала.

"Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного (нині путінського – авт.) раю в Україну…

Після приїзду людина мовчить, спить, пʼє і їсть – це його ПЕРША СТАДІЯ.

ДРУГА – хвалить, переконує, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно – одним словом, рай!

За цей час він встигає побачити декого із раніше прибулих і ось, так тижнів через два, він входить в ТРЕТЮ фазу.

Ще веселий і любʼязний, однак зауважує, що все добре, але ось він їздить на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями нікудишня, чому ж тут тримають таких міських чиновників.

– Так вибачте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж лише усього два місяці як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що ви живі.

– Так то воно так, але все ж – і йде на досить довгий період.

Я вже розумію, що для нього настала вже ЧЕТВЕРТА фаза.

Зазвичай він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці чи де-небудь в театрі. Гарно одягнений, ситий, румʼяний і надзвичайно важливий.

– Знаєте Ви, що я Вас скажу.

Ваша Україна дурниця і не має жодних шансів для існування, безумовно, що все це буде знищено, тому потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців".

Павло СКОРОПАДСЬКИЙ СПОГАДИ. Кінець 1917 – грудень 1918 рр.

(Переклад з російської авт.)

Даний фрагмент спогадів тодішнього Очільника Української Держави будуть корисними:

– для нинішніх захисників булгакових-пушкіних і К., яким дуже подобався наш Київ, наша природа, жінки та їжа, але без українців і України, а в складі "единой и неделимой России";

– для нинішніх прихильників тих російських опозиціонерів, які проти Путіна, але за російський Крим і нейтральну Україну без НАТО та процвітання в ній "великой русской культуры" і утвердження "великого и могучего российского языка".

Тож мусимо й нині памʼятати світоглядний заповіт одного із ідеологів Гетьманату Павла Скоропадського відомого історика і політолога Вʼячеслава ЛИПИНСЬКОГО:

"Ніхто не збудує державу, коли ми її самі не збудуємо і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути".

Памʼятаємо нашу історію!

Вивчаємо наші історичні уроки!