Продлевал контракты и просил не говорить маме: что известно о погибшем на Донбассе воине с Херсонщины

На Донбассе погиб 30-летний командир боевой машины, командир отделения военной части А4395 Александр Бохин с позывным "Борода". Несмотря на уговоры родных и друзей, на войне мужчина провел шесть лет, постоянно заключая новый контракт.

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Александр Бохин, сержант ОМПБР имени кошевого атамана Константина Гордиенко, получил ранение 27 июля на Луганщине. Врачи почти сутки боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

На фронте боец провел шесть лет. Впервые был мобилизован еще в 2015 году, потом заключил свой первый контракт.

"Мы с ним сразу подружились в 2016-м, как только он пришел в наше подразделение. Знаете, бывают такие люди, которые располагают к себе. Уже на второй день после знакомства казалось, что мы дружили с ним всю жизнь. Он был веселый, любил пошутить, но всегда по-доброму. Еще даже на фронте он находил время для спорта. Как ни наберешь его утром по телефон, он отвечает, что только что вернулся с пробежки", – рассказал нам Александр Коваль.

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Срочную службу Бохин прошел еще в 2010 году. После этого работал на заводе, был водителем. Но когда началась война, то он решил, что должен быть на фронте вместе со своими ровесниками.

Александр заключал контракт за контрактом. Но он просил знакомых не рассказывать матери, что снова идет на войну.

"Родные, близкие друзья говорили ему, мол, хватит. У тебя семьи нет, пора уже заняться своей жизнью. Ты уже повоевал. Но он все время отговаривался и упорно возвращался туда, обещал, что в последний раз. "Пацаны там, а я что дома буду сидеть?" – отвечал он на все уговоры. Так он хотел помочь и своим ребятам, и Украине", – рассказал один из боевых товарищей погибшего.

Гордостью Александра была его борода. Даже на его страничке в социальной сети под его фото друзья шутили над ней. "У него позывной был "Борода", у меня "Чуб", и еще у одного парня "Усы". Так мы втроем и служили", – вспоминает Коваль.

Своей семьи у погибшего военного не было, но он очень любил своих племянников – детей его сестры, Кирилла и Карину. Племянница часто писала ему письма, а на военно-патриотических играх выиграла бинокль и передала его на фронт.

Похоронили Александра в Новой Каховке на Херсонщине на Аллее воинов света. Прощались с мужчиной возле дома, где он жил вместе с мамой. Оттуда проводили его в последний путь.