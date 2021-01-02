В Украине 1 января патрульные поймали на дорогах более 260 пьяных водителей

Патрульная полиция Украина подвела итоги первого дня Нового, 2021 года, сообщив, в частности, о том, что на дорогах страны поймали 267 пьяных водителей.

Об этом пишет пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook. Всего на улицах населенных пунктов в этот день работали 1577 экипажей правоохранителей.

"От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", – уточняется в сообщении.

"Пока вы отдыхаете – мы на страже правопорядка и вашего спокойствия. Не забывайте, порядок – это ты!" – отметили правоохранители.

Итоги 1 января подвели правоохранители Facebook Патрульная полиция Украины

Также 1 январе в Киеве состоялся традиционный ежегодный марш ко дню рождения Степана Бандеры. Он стартовал из парка Тараса Шевченко при участии более тысячи человек.

В столичной полиции отметили, что патрулирование района, где проходила акция, усилили. Перед ее началом взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие подозрительных вещей или пакетов. Правоохранители сопровождали колонну во время марша.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в селе Марьяна Роща Петропавловского района Днепропетровской области в новогоднюю ночь легковой автомобиль слетел с моста, в результате чего погиб 2-летний ребенок.

Пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области отметила, что водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в реку Самара.