У Києві провели смолоскипну ходу в день народження Бандери. Відео та фото

У Києві в п'ятницю, 1 січня, стартував традиційний щорічний марш до дня народження Степана Бандери. В 2021-му святкується 112-та річниця народження лідера проводу ОУН-Б.

Марш стартував близько 18 годин з парку Тараса Шевченка. У ньому взяли участь понад тисячу осіб.

Зазначимо, смолоскипна хода в Києві й інших містах щорічно проходить у день народження Бандери. Крім факелів, активісти несуть портрети історичного діяча, українські прапори.

На Facebook-сторінці столичної поліції зазначили, що патрулювання району, де запланована акція, посилили.

Перед початком заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на наявність підозрілих речей або пакетів. Правоохоронці також повідомили, що будуть супроводжувати колону.

Активістів закликали дотримуватися правил карантину, не порушувати закон.

Акцію цьогоріч назвали "Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери".

Як передає Telegram-канал "Сьогодні", станом на 17:55 учасників, які прийшли в парк Шевченка, було небагато, всього кілька десятків. Пізніше кількість учасників маршу істотно зросла.

Патрульна поліція Києва в Telegram повідомила, що через захід було тимчасово перекрито рух на вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до Бульвару Тараса Шевченка, а також згодом на вулиці Хрещатик у напрямку Бессарабської площі.

Цікаво, що на акції помітили символи опозиції Білорусі – біло-червоно-білі стяги.

"24 канал" у Telegram пише, що найбільші марші зібралися в Києві, Дніпрі й Львові. Близько 19:40 хода в Києві закінчилася без пригод.

Як передає "Сегодня", учасники ходи співали, вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Наша земля – наші герої!", "Бандера – наш герой!", "Свободу політв'язням", "Путін – х**ло".

Учасники також привітали "ФОПівців"-протестувальників на Майдані Незалежності.

Пресслужба поліції на сторінці у Facebook відзвітувала, що жодних правопорушень під час акції копи не зафіксували.

Нагадаємо, Степан Бандера – лідер Організації українських націоналістів, один із головних ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Раніше глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович розбив міф про Бандеру, придуманий у СРСР. За словами Дробовича, проблема України з приводу цієї історичної особистості полягає в тому, що на сході або навіть в центрі не всі розуміють його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі покарали водія-українця, який на лобовому склі вантажівки розмістив великий напис "Бандера".